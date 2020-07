Accident sur l'A7 : d'autres témoignages troublants sur les pannes du moteur Renault

Le constructeur Renault sera-t-il poursuivi à l'issue de l'enquête sur cette terrible affaire? Après le drame qui a coûté la vie à cinq enfants âgés de 3 à 14 ans sur l'autoroute A 7 à hauteur d'Albon dans la Drôme, le parquet de Valence indiquait que selon les premières conclusions de l'expert judiciaire mandaté, l'accident avait été très probablement causé par la casse du turbo du véhicule, un monospace Renault Scénic, et que cette casse aurait ensuite provoqué un emballement puis l'incendie du moteur et même peut-être de l'habitacle.

Une simple recherche avancée sur un moteur de recherche avec les mots "Renault ", "Turbo "et "Diesel" permet de trouver des dizaines de messages sur les forums automobiles. En 2009, Liliyo, propriétaire d'une Renault Mégane écrit sur le forum d'Autoplus " Notre voiture s'est littéralement enflammée sur l'autoroute, le turbo ayant aspiré de l'huile et le moteur s'étant emballé... A deux doigts du drame, nous avons dû faire caler le moteur pour que la fumée s'estompe et que les flammes s'arrêtent. L'issue aurait pu être catastrophique... et ho! surprise, le patrouilleur, les pompiers et gendarmes et enfin le dépanneur (Renault!) de nous dire "Encore une Renault".

En 2010, sur le même forum, Rin 49qk, propriétaire d'un SCENIC II turbo diesel 1.9 DCI 120 cv écrit : "VEHICULE A RISQUE. Danger de mort, Samedi 24 juillet à 14h10 sur l'A31 au niveau de Dijon. Subitement manque de puissance et vitesse passée de 130 à 110 km/h. Pourtant rien de signalé sur l'ordinateur de bord. Ensuite fumée à l'arrière. Je me gare sur la bande d'arrêt d'urgence. Le moteur s'est emballé. Impossible d'arrêter le moteur. Résultat des courses : moteur, turbo et radiateur à changer".

En 2013, sur Fiche auto, Manuelle, propriétaire d'un Grand Scénic Bose écrit :" 1er avril (non, c'est pas une blague) fumée grise par pot d'échappement. Voiture en panne, à 200 km de chez nous. Changement bobines, pas d'effet, puis bougies, rien. Finalement, c'est le turbo qui a lâché, consommation huile +++ et plein de jeu. On décide de faire réparer, le turbo est changé".

Et les messages relatant ce genre d'événement sont nombreux.