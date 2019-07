Meuse : un TER percute mortellement une femme et blesse deux fillettes

Il était 19H30 quand l le terrible accident s'est produit. Jeudi soir, à Belleville-sur-Meuse (Meuse), une femme âgée d'une trentaine d'années et deux fillettes de moins de 10 ans ont été percutées par un TER.





Le trio se trouvait sur un petit pont le long des voies au moment où le train les a heurtées violemment. L'adulte a été projetée en contrebas dans un talus et est décédée. Selon un témoin qui a essayé d'alerter cette femme et les deux enfants, en vain, et s'est confié à L'Est Républicain : "La plus petite est tombée du pont, sur la route. Elle est âgée d’environ 5 ans et est gravement atteinte." Il ajoute : "La plus grande a 8 ans. Elle a été blessée mais j’ai réussi à l’emmener sur la rue des Mûriers, en bas des voies de chemin de fer, en attendant les secours."