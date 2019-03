VIDÉO - Gilets jaunes : Fouquet's saccagé, magasins pillés, banque incendiée... un chaos jamais vu sur les Champs-Elysées

Plusieurs établissements bancaires ont également été pris pour cible par des casseurs notamment une agence de la place des Ternes, et, surtout, une agence du boulevard Roosevelt totalement incendiée. "Deux personnes ont été sauvées des flammes. Une femme et son bébé étaient coincés au deuxième étage", ont indiqué les pompiers à l'AFP. Le quartier a été bouclé et l'incendie maîtrisé peu avant 14h, a constaté un journaliste de l'AFP. Selon un bilan provisoire, l'incendie a fait 11 blessés légers, parmi lesquels deux policiers, selon les pompiers, qui ont mobilisé dix engins.





Sur place une femme et ses quatre enfants, dont un bébé de 9 mois, a raconté à l'AFP, les larmes aux yeux, qu'ils étaient "descendus par les escaliers" de leur appartement au troisième étage. "On a d'abord senti la fumée des lacrymogènes et puis ensuite on a vu le feu par la fenêtre", a-t-elle expliqué, visiblement sous le choc.





"On a entendu des coups en bas au départ et il y avait des lacrymogènes pour évacuer les gens. Malgré ça, ils ont réussi à casser la banque", a ajouté Reda, le père, pour qui "ça sert à rien d'être agressif comme ça, regardez ce qui aurait pu se passer. Ils auraient pu tuer".