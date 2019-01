Gilets jaunes : une équipe de LCI agressée à Rouen

Une équipe de LCI composée de 2 journalistes et deux agents de protection a été violemment prise à partie ce samedi à Rouen par plusieurs agresseurs rassemblés à l'occasion d'une manifestation des Gilets jaunes. L'un des agents de sécurité a été roué de coups et blessé au visage. Soufrant d'une fracture du nez, il a été transporté à l'hôpital. La direction du groupe TF1 condamne ces actes de violence avec la plus grande fermeté. Les quatre membres de l'équipe ainsi que TF1 ont porté plainte.





Une autre équipe de LCI a également été prise à partie, mais à Paris cette fois. Une journaliste reporte d'images a été projetée à terre. Des manifestants ont tenté de lui dérober sa caméra.