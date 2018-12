"Acte VI" des gilets jaunes : pourquoi un policier a-t-il sorti son arme ?

Au cours de "l'acte VI" des "gilets jaunes", des membres des forces de l'ordre ont été agressés par un groupe de manifestants sur les Champs-Élysées. Ils ont subi des coups et ont été la cible de jets de projectiles lourds. Pour secourir un de ses collègues, un policier a dû sortir son arme de service sans ouvrir le feu. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire avec arme sur personne dépositaire de l'ordre public.



