Actes antisémites : une hausse de 74% en un an

Le Premier ministre Edouard Philippe a dénoncé les actes antisémites de ces derniers jours. Leur nombre a progressé en 2018 avec plus de 74%. Plus de 355 plaintes ou mains courantes pour des menaces ont été reçues l'an dernier, et 183 pour des actions menées contre des biens ou des personnes. Mais que représentent exactement ces chiffres ? Comment expliquer cette hausse ?



