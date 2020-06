Adama Traoré : 20.000 personnes au rassemblement à Paris, des incidents lors de la dispersion

Le rassemblement en hommage à Adama Traoré et contre les violences policières organisé ce mardi en début de soirée devant le tribunal de Paris, dans le 17e arrondissement, s'est déroulé dans le calme jusqu'à sa dispersion dans une ambiance qui s'est tendue aux alentours de 21H. Des feux de mobiliers urbains ont ensuite été allumés et des participants ont bloqué le périphérique, alors que les forces de l'ordre tentaient de faire évacuer les lieux. Les incidents, parfois violents, se sont ensuite déplacés jusqu'à la porte de Clichy. Un calme précaire et instable était revenu vers 23h.

22h45 : le calme revient peu à peu sur place, tandis que brûlent toujours ça et là des poubelles et des trottinettes.

L'appel à ce rassemblement intervenait dans le contexte d'une flambée de manifestations aux Etats-Unis après la mort de George Floyd. "Ce qui se passe aux USA fait écho à ce qui se passe en France", a estimé la soeur d'Adama Traoré.

Parmi les nombreux manifestants rassemblés sur le parvis du nouveau palais de justice de Paris et dans les rue alentours, des jeunes de toutes origines, mais aussi des Gilets jaunes, rassemblés derrières des pancartes "We will not be silent", "Silence = asphyxie" ou encore "Décolonisons la police".

Des manifestations similaires, pour dénoncer les violences policières, avaient été organisées à Lille, Lyon ou encore Marseille.