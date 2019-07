Adolescent de 15 ans abattu dans le Nord : l’un des suspects avoue être l'auteur du tir mortel

"Il a expliqué qu'il avait formé le projet", avec le cousin d'Ivenson mis en cause, "de voler des produits stupéfiants et de l'argent à la famille de la victime", détaille encore le procureur. Enfin, le "dernier membre du trio" serait le jeune frère du tireur présumé, âgé de 18 ans et interpellé, quant à lui, lundi 15 juillet près de Lille, avant de "reconnaître son implication" à son tour. Tous trois ont été mis en examen pour assassinat et écroués.