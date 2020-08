Adolescente violée et tuée à Nantes : quel suivi pour les récidivistes ?

Le meurtre et le viol d'une jeune fille de 15 ans par un multirécidiviste à Nantes a relancé le débat sur la prise en charge des personnes condamnées pour crime sexuel, une fois libérées. Âgé de 45 ans, le suspect avait été libéré de prison en 2016 après avoir purgé une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour neuf viols, trois tentatives et une agression sexuelle commis entre 2001 et 2003.

Ce que l'on sait pour l'heure, c'est qu'il n'y aurait eu aucune alerte avant son passage à l'acte, survenu à Nantes, le 20 août dernier. L'homme suspecté du meurtre et du viol de cette jeune fille respectait à la lettre les suivis socio-judiciaires comme l'obligation de travailler et de se soigner. Il consultait un psychothérapeute tous les deux mois et travaillait comme chef d'équipe dans une briqueterie.