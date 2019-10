Affaire Dupont de Ligonnès : l'homme arrêté par erreur a été libéré

JT 20H - Vendredi soir, un homme, soupçonné d'être Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé à l'aéroport de Glasgow. Mais les tests ADN sont formels : ce dernier n'est pas le fugitif.

L'homme soupçonné à tort d'être Xavier Dupont de Ligonnès et arrêté à Glasgow, en Écosse a été libéré. Il est rentré chez lui sans aucune image ni prise de parole de sa part. Les policiers expliquent qu'il ne souhaite pas s'exprimer et qu'il en appelle au respect de sa vie privée. Dans un communiqué de presse diffusé dans l'après-midi, les autorités écossaises avaient affirmé que "les recherches confirment que l'homme arrêté n'est pas l'homme suspecté de crime en France."



