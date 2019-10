Affaire Dupont de Ligonnès : les Nantais se souviennent du drame

JT 13H - Les habitants du quartier de Nantes, où avait eu lieu le drame de la famille Dupont de Ligonnès, sont encore marqués par ce meurtre. Les récents rebondissements de l'affaire ont fait resurgir des souvenirs.

La ville de Nantes se souvient du meurtre des enfants et de la femme de Xavier Dupont de Ligonnès. Un drame qui a marqué les habitants du quartier où vivait cette famille. Par ailleurs, les récents rebondissements sur l'affaire ont fait resurgir les souvenirs des habitants et chaque nouveauté dans le dossier est redoutée. Si certains restent profondément touchés par cette histoire, d'autres sont lassés de l'affaire. Ils souhaitent même qu'elle se termine une bonne fois pour toute.



