Affaire Grégory : menacée de mort par un corbeau à deux reprises, Murielle Bolle a porté plainte

Outre ces mots sans équivoque, les deux lettres se terminent par un même dessin, qui lui non plus ne laisse de place à aucune ambiguïté. Il représente en effet un réveil qui fait 'tic-toc', comme un compte à rebours pour celle qui avait désigné son beau-frère Bernard Laroche comme auteur du meurtre de l'enfant de 4 ans en 1984, avant de se rétracter...

"Un certain nombre de détails me font penser que c’est quelqu’un qui me connaît", aurait-elle confié aux enquêteurs selon les propos rapportés par Le Monde . Le quotidien mentionne également que l’auteur des courriers citerait dans les pages manuscrites la marque de la voiture de Murielle Bolle et ferait allusion au bar d’un village où elle aurait ses habitudes...

Une semaine après cette annulation, le 22 janvier, l'un des avocats des parents du "petit Grégory", dont l'assassinat en 1984 dans les Vosges n'a toujours pas été élucidé, a lancé "un appel à témoins" pour que "les gens qui savent parlent".

"Je suis convaincu que des gens savent dans la région de Lépanges-sur-Vologne", village des Vosges où vivaient Grégory et ses parents, a déclaré Me Thierry Moser. "Nous espérons qu'il y aura des gens dont la conscience va se réveiller et qui vont effectivement donner des informations à la justice", a-t-il ajouté.

"Nous faisons appel à leur sens moral, à leur civisme, c'est quand même un gamin de 4 ans" qui a été assassiné, a insisté l'avocat mulhousien de Christine et Jean-Marie Villemin, les parents de Grégory. Selon Me Moser, cet appel à témoins n'est pas celui de la "dernière chance" : "c'est faux et archi faux (...) je peux vous dire que nous avons dès à présent, et je pèse mes mots, des éléments très sérieux et très intéressants dans ce dossier" qui "peuvent s'avérer fructueux" et "me donnent bon espoir", a-t-il souligné.