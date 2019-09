Affaire Epstein : la police nationale française lance un appel à témoins

JUSTICE - La police judiciaire, sous la direction du Parquet de Paris, a lancé ce mercredi un appel à témoins pour retrouver des personnes qui auraient été concernées par l'affaire Epstein.

Contacté par LCI après ce post, le parquet de Paris précise que "dans le cadre de l'affaire dite "Epstein", à ce stade trois victimes ont demandé à être entendues dans le cadre de l'enquête ouverte contre X par le parquet de Paris le 23 août 2019. Elles ont été auditionnées par les enquêteurs les 27 août, 3 et 9 septembre. Dans ce contexte, et sous la direction du parquet de Paris, l'OCRVP a diffusé, ce jour, sur Twitter, un appel à témoin invitant toutes victime ou témoins qui le souhaiteraient à contacter le service d'enquête afin d'être entendus dans le cadre de l'enquête en cours".

Fin août, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles", notamment sur mineures, dans le cadre de l'affaire du financier américain Jeffrey Epstein, déjà poursuivi aux Etats-Unis avant sa mort en prison, un mois après avoir été alerté sur de potentielles victimes françaises.

Les investigations devront permettre de "mettre au jour d'éventuelles infractions commises non seulement sur le territoire national, mais aussi à l'étranger au préjudice de victimes françaises" ainsi que d'éventuels "auteurs de nationalité française", avait expliqué dans un communiqué le procureur de Paris, Rémy Heitz.

Cette enquête a également été ouverte pour "association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes" et "association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement", avait-il précisé. Il avait ajouté que le parquet avait pris sa décision au terme de "vérifications et recoupements effectués sur la base des éléments" qui lui avaient été transmis et d'"échanges" avec les autorités américaines compétentes.