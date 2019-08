Affaire Epstein : l'association Innocence en danger affirme avoir recueilli dix témoignages de victimes présumées ou témoins

Une dizaine de témoignages... C'est le nombre de personnes qui ont répondu à l'appel à témoins d'Innocence en Danger ces dernières semaines, au sujet de l'affaire Epstein. Dès la fin juillet, l'association Innocence en danger avait adressé un signalement au procureur de la République de Paris pour alerter sur les agissements éventuels du financier américain dans la capitale française.





Le 12 août dernier, dans une lettre publiée sur le site de l'Obs, l'association réclamait au parquet le lancement d'une enquête sur le volet français du scandale de trafic sexuel impliquant le milliardaire américain. Pour appuyer cette demande, l'association indiquait "de source fiable", "que plusieurs victimes du réseau prostitutionnel, créé par Jeffrey Epstein et ses complices, sont également de nationalité française".





Aujourd'hui dans Le Parisien, elle réaffirme cette information et indique avoir reçu une dizaine de témoignages de personnes qui "se présentent soit comme victimes, soit comme témoins", indique sa présidente, Homayra Sellier. Certaines d'entre elles mettent en cause Jean-Luc Brunel, l'ancien patron d'agences de mannequins et ami du milliardaire américain.