Affaire Maëlys : deux ans après la mort de sa fille, Jennifer de Araujo réclame "toujours la vérité", dans une lettre ouverte

Tout au long de cette lettre qu'accompagne un montage photos où s’enchaînent des portraits de la fillette, sa mère évoque aussi Nordahl Lelandais, mis en examen pour ce meurtre, réclamant "toujours la vérité" : "J'essaie de survivre et de continuer le combat contre cet assassin, pédophile (sic) que je hais tellement, j'attends toujours la vérité, des aveux enfin pour toi, mon ange, Justice pour mon poussin…", écrit-elle sans toutefois nommer Lelandais.





"Aujourd'hui, poursuit Jennifer de Araujo, aller au cimetière sur ta tombe, me rappeler ce foutu mariage, me remémorer tout ça, c'est tellement injuste mon poussin, tu avais la vie devant toi, tu laisses un grand vide en moi et mon chagrin ne diminue pas."