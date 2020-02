Affaire Pilarski : dénonçant des "mensonges" au sujet d’une morsure, le compagnon d’Elisa s’exprime

" Oui il y a bien eu une morsure le 16 mai 2019. Mais c'était un chat qui a mordu Elisa. Je l'ai emmenée en consultation aux urgences et, elle a dû être hospitalisée le lendemain pour 2 jours car la morsure s'est infectée. Je tiens à préciser que je ne travaillais pas. Voilà je vous joins un justificatif, car et oui il faut passer sa vie à se justifier, c'est fatiguant". Dans un message posté sur Facebook jeudi soir, Christophe Ellul, le compagnon d’Elisa Pilarski décédée le 16 novembre 2019 après avoir été mordue par des chiens en forêt de Retz dans l’Aisne, lassé, a répondu aux accusations.

Depuis le drame, Christophe Ellul n’a cessé de défendre ses chiens, et plus particulièrement Curtis qui se trouvait avec sa compagne le jour du drame. Selon lui, on veut faire de ce croisé whippet et patterdal terrier un "coupable idéal".

En janvier dernier, Le Parisien révélait ainsi que Curtis avait mordu deux personnes depuis la mort d’Elisa : son maître Christophe Ellul dans les locaux de la gendarmerie le soir du drame et une bénévole de la fourrière à Beauvais dans l’Oise où il se trouve depuis plus de trois mois maintenant.