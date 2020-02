Mort d'Elisa Pilarski : le procureur livre de nouveaux éléments sur son chien Curtis

C'est une triste affaire qui, depuis maintenant plus de trois mois, alimente les discussions, suscite les polémiques et ravive chaque jour le chagrin des proches de la victime. Alors que l'on ignore toujours quels sont les chiens qui ont mortellement mordu Elisa Pilarski, jeune femme de 29 ans enceinte de six mois, le 16 novembre 2019 en forêt de Retz à hauteur de la commune de Saint-Pierre Aigle dans l'Aisne, la procureur de la République de Soissons, Frédéric Trinh, s'est exprimé lundi par voie de communiqué.

Les sujets récurrents dans les médias et la pression de l'opinion publique sont sans doute à l'origine de la communication du magistrat qui ne souhaitait pas prendre la parole sur cette affaire, du moins tant que les résultats des prélèvements ADN et salivaires effectués sur 67 chiens - cinq appartenant à Elisa Pilarski et à son compagnon Christophe Ellul et 62 appartenant au Rallye de la passion qui organisait une chasse à courre ce jour-là - n'étaient pas connus.

"Il est rappelé qu’à ce stade des investigations, alors qu’il n’existe aucune certitude sur le déroulement précis des faits qui ont conduit au décès de Madame Pilarski, l’institution judiciaire tient à ce que soit respectée la demande de la famille de la défunte auprès du juge d’instruction et qu’il soit fait preuve de circonspection dans les modalités de communication", insiste Frédéric Trinh. Ce dernier livre dans son communiqué de nouveaux éléments, concernant Curtis notamment, croisé lévrier whippet et patterdale terrier appartenant au couple et qu'Elisa Pilarski promenait ce jour-là.