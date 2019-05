Affaire Sophie Le Tan : "immense consternation" de la famille après la suspension des recherches

Les proches de Sophie Le Tan ont accueilli la nouvelle de la fin des recherches avec "une immense consternation". Dans un post Facebook, ils admettent que les enquêteurs "ont réalisé un travail minutieux et de longue haleine", mais regrettent que le corps de Sophie n’ait pas été retrouvé, pas plus que son téléphone ou son ordinateur, et que les événements du 7 septembre 2018 n’aient pas pu être déterminés précisément. "Pourquoi cette décision d’arrêter les recherches, et comment pourrions-nous l’accepter ?", interrogent-ils.





De plus, les proches de l’étudiante se disent "révoltés" d’avoir appris la nouvelle par la presse, "froidement". "Que penser de cette façon de procéder, sinon qu'elle s'apparente à du mépris vis à vis de la terrible douleur vécue au quotidien par la famille ?", écrivent-ils.