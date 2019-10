Affaire Sophie Le Tan : le corps de l'étudiante retrouvé dans le Bas-Rhin

JT 13H - Un an après sa disparition, le corps de Sophie Le Tan a été retrouvé dans la vallée de la Bruche, dans le Bas-Rhin.

Le 23 octobre 2019, la découverte a été faite par un gendarme qui n'était pas en service. Alors que celui-ci est parti dans la vallée de la Bruche pour y cueillir des champignons, il est tombé sur un corps sans vie et démembré. Des séries d'analyses ont confirmé que ce dernier appartenait à Sophie Le Tan, une jeune étudiante portée disparue près de Strasbourg il y a un an. Dans la commune de la victime, la nouvelle bouleverse les habitants.



