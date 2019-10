Affaire Sophie Le Tan : le corps de la jeune femme retrouvé et identifié

JT 20H - La dépouille de Sophie Le Tan a été retrouvée dans une forêt dans le secteur de Rosheim et Grendelbruch (Bas-Rhin). Une découverte due au hasard, faite par un gendarme qui n'était pas en service.

Plus d'un an après sa disparition, le corps de Sophie Le Tan a été retrouvé le mercredi 23 octobre 2019 dans une forêt du Bas-Rhin, à trente kilomètres de Strasbourg. L'examen ADN a permis d'identifier la jeune femme de vingt ans, disparue le 7 septembre 2018. Des analyses sont toujours en cours. D'autres informations seront communiquées lundi par le procureur de Strasbourg.



