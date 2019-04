Affaire Troadec : nouvelles fouilles à venir dans la "ferme de l’horreur"

Cette décision de relancer les fouilles serait la conséquence de la reconstitution effectuée sur place le 12 mars dernier. A cette occasion, Hubert Caouissin, le suspect et beau-frère de Pascal Troadec, aurait donné de nouveaux détails et de nouvelles indications aux enquêteurs de la police judiciaire. Ceux-ci, accompagnés d’un anthropologue, envisageraient, selon la radio nationale, d’explorer une nouvelle partie de la propriété, boisée et marécageuse.