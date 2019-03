Affaire Troadec : reconstitution prévue ce mardi dans la "ferme de l'horreur"

Hubert Caouissin, beau-frère du couple Troadec impliqué après que son ADN a été retrouvé en divers endroits, avait été mis en examen et écroué le 6 mars 2017 pour "assassinats" et "atteinte à l’intégrité d’un cadavre". Sa compagne, Lydie Troadec, sœur de Pascal Troadec, avait mise en examen et écrouée pour "modification de l’état des lieux d’un crime et recel de cadavres". Hubert Caouissin avait notamment indiqué pendant sa garde à vue avoir tué les quatre membres de la famille à l’aide d’un pied-de-biche subtilisé à Pascal Troadec...





Le 8 mars 2017, dans la ferme de Pont-de-Buis-lès Quimerch dans le Finistère, rebaptisée depuis "ferme de l'horreur", des restes humains et des bijoux et objets avaient été découverts par les enquêteurs. Deux semaines plus tard, les analyses ADN confirmeront que les restes humains retrouvés sont bien ceux de la famille Troadec. Les crânes des enfants comme des parents n'ont jamais été retrouvés...





Une histoire d'héritage pourrait être à l'origine de ce drame.