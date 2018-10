Affaire Virus: enquête sur les petites mains qui aident au blanchiment de l'argent de la drogue

Le procès de l'affaire Virus s’est ouvert ce lundi 8 octobre 2018. Il s'agit d'une quarantaine de prévenus poursuivis pour avoir blanchi des centaines de millions d'euros provenant du trafic de drogue. Alors, comment ont-ils fait pour écouler leur montagne d'argent en liquide ? Ils ont caché des dizaines de millions d'euros en petites coupures, dans des sacs en plastique, des cartons ou des chariots de course.





Et pour y parvenir, ils brouillent les pistes. Le profil d'un blanchisseur de drogue ? Il n'est souvent pas celui que l'on croit. En effet, pour faire circuler la drogue discrètement, il faut faire appel à des profils qui n'éveillent pas les soupçons, tels que "des familles, des travailleurs, (ndlr : des véhicules avec) des vélos sur le toit avec des enfants à l'arrière", explique à TF1 le journaliste Jérôme Pierrat, auteur du livre "Parrains de cités" paru aux éditions EMDL. Ou encore des petites coupures transportées dans des cartons et des chariots de course.