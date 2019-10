Huit ans de cavale et 1000 signalements infructueux : toutes ces fois où Xavier Dupont de Ligonnès avait été "repéré"

INSAISISSABLE - Depuis le début de sa cavale, en avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès a fait l'objet de près de 1000 signalements. Témoignages, sosies, ossements... toutes les pistes s'étaient révélées infructueuses.

Il a échappé à toutes les polices de France pendant huit ans. Et, des centaines de fois, il a été repéré - mort ou vivant - dans de nombreuses régions du monde, y compris aux Etats-Unis ou même en Thaïlande sans que jamais sa présence ne puisse être confirmée. Xavier Dupont de Ligonnes a été arrêté vendredi à l'aéroport de Glasgow en Ecosse. Il est le personnage central de l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles des dernières décennies. Selon les premiers éléments, il était en possession d’un faux passeport et a été confondu par ses empreintes digitales. Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué toute sa famille - sa femme et ses quatre enfants - en 2011 à Nantes. Voici quelques unes des nombreuses fausses pistes de cette enquête hors norme.