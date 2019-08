Agression à Villeurbanne : "Il donnait des coups de couteau dans tous les sens"

"J'étais dans le métro quand la police et les pompiers ont débarqué et ont demandé s'il y avait des blessés. Il n'y en avait pas. Ensuite, ils ont fait évacuer le métro", raconte, pour sa part, Nina. Contactée par LCI, la jeune fille décrit de "grosses taches de sang sur le sol, pas celles d'un blessé léger. Dehors, il y avait énormément de secouristes. J'ai vu un monsieur avec ses trois enfants en bas âge, avec du sang sur le visage et son t-shirt blanc. Plusieurs personnes étaient traumatisées, en pleurs. Nous étions tous très choquée."