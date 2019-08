Agression au couteau à Villeurbanne : ce que l'on sait

Un homme a agressé des passants à coups de couteau samedi vers 16h30 à Villeurbanne, près de Lyon. Les faits se sont produits à la sortie de la station de métro Laurent Bonnevay. En plus d'un couteau, l'individu était également armé d'une broche de cuisine. Il a tenté de prendre la fuite avant d'être rattrapé par des témoins et des agents TCL, la régie des transports publics à Lyon. Il a alors jeté ses armes avant d'être interpellé et placé en garde à vue.