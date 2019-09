Agression au couteau à Villeurbanne : les dernières informations après la conférence du procureur de la République

Selon nos informations, l'agresseur présumé est âgé de 33 ans. Il s'agirait d'un demandeur d'asile de nationalité afghane, qui n'avait pas de papiers sur lui. Il vit en France depuis plusieurs années. Ses papiers de demandeur d'asile sont en règle : il est titulaire d'une carte de séjour temporaire. Son identité n'est cependant pas encore confirmée à 100%. II a en effet donné 3 identités et âges différents.





La perquisition réalisée samedi soir au foyer pour réfugiés où il résidait n'a rien donné. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace ou élément permettant de prouver une radicalisation. Son examen psychiatrique est en cours. Depuis le début de sa garde à vue, il tient des propos confus et incohérents, selon le procureur. "Il indiquait être musulman et avoir entendu des voix insulter Dieu et lui donnant l'ordre de tuer. Ses propos demeuraient incohérents et confus", précise ce dernier. L'assaillant a été examiné par un expert psychiatre qui évoque "un état psychotique envahissant et délire paranoïde".





Les résultats des examens toxicologiques réalisés après les faits ont indiqué qu'il était consommateur de cannabis.





Au début de l'attaque, la présence d'un second agresseur a été évoquée avant que cette piste ne soit finalement écartée.