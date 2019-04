Agression transphobe de Julia à Paris : un suspect de nouveau en garde à vue

Mais pas seulement. Ce mardi soir, ce sont quelque 400 personnes qui se sont rassemblées à Paris contre la transphobie. Présente mardi soir sur cette même place au milieu des manifestants, cette femme transgenre de 31 ans s'est emparée du micro pour dire sa détermination, a constaté une journaliste de l'AFP. "Cette médiatisation m'a donné l'envie de continuer le combat (...) Que vous soyez gay, lesbienne ou trans, soyez fiers de ce que vous êtes, gardez la tête haute !", a-t-elle lancé sous les applaudissements.





Elle a ensuite raconté qu'elle venait de se faire "traiter de salope" juste avant ce rassemblement. "Je ne suis pas la première victime d'une agression transphobe et je ne serai certainement pas la dernière. Mais en donnant de la visibilité et en se battant, on pourra peut être faire avancer les choses", a-t-elle ensuite expliqué au micro de LCI.





Au milieu de drapeaux blancs où les manifestants étaient invités à inscrire leurs revendications ("finis les mots, place aux actes" ; "trans, mon corps, mon choix"), d'autres ont témoigné de la transphobie ambiante. Selon le rapport annuel 2018 de l'association SOS Homophobie, 186 personnes transgenres ont signalé en 2017 une agression en raison de leur identité de genre, soit une hausse de 54% par rapport à l'année précédente.-