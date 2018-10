Agressions de Chinois en Seine-Saint-Denis : 11 arrestations ce mardi matin

Les victimes étaient chaque fois suivies, depuis la sortie de restaurants ou depuis des commerces d’Aubervilliers. Les agressions ont eu lieu à Aubervilliers, Bobigny, La Courneuve, Le Bourget ou encore Noisy-le-Sec, entre le 19 août et le 2 octobre dernier. Chaque fois, les passages à tabac avaient lieu dans le garage ou la cour du pavillon des "proies".





Les victimes étaient visiblement choisies en fonction de leur richesse supposée, leurs agresseurs repérant systématiquement et uniquement les voitures luxueuses avant de les rouer de coups un peu plus loin et de leur voler tous leurs objets de valeur.