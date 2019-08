Agressions : un pompier témoigne

À part les policiers et gendarmes, les pompiers ont été également victimes d'agression dans l'exercice de leur fonction. Pourtant, ils ne sont pas des représentants de l'ordre. En 2017, selon les derniers chiffres disponibles, 2 800 sapeurs-pompiers ont été agressés lors d'une intervention. Écoutez le témoignage de l'un d'entre eux.



