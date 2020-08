Ain : un enfant de 8 ans se noie dans un plan d'eau municipal

Un maître-nageur a sorti l’enfant de l’eau et lui a prodigué les premiers soins, avant d'utiliser un défibrillateur, rapporte Le Progrès. À l’arrivée des pompiers et de deux équipes du Smur (Service mobile d‘urgence et de réanimation) de l'Ain et du Rhône, il était trop tard. L’hélicoptère des secours du département est reparti à vide. La petite victime était originaire de Nantua, une ville des environs. Il était accompagné de sa sœur et de ses parents, habitués du lieu.

Après le drame, les centaines de baigneurs ont dû sortir des eaux de cette baignade naturelle, sous le choc. Malgré les 2200m2 de bassins, dont les fonds atteignent parfois 1m70, les témoignages recueillis laissent penser que le garçon se baignait dans la pataugeoire, dont le fond bétonné permet d’avoir pied bien loin du bord. Une enquête a été ouverte et une autopsie ordonnée par le parquet afin de découvrir les raisons du décès.