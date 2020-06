Aisne : 5.000 cartouches de protoxyde d’azote découvertes à Soissons

On commence à les apercevoir de plus en souvent. Des petites capsules argentées jonchent la voie publique, les lieux de fête ou même les trottoirs devant des écoles… Ce sont des cartouches vides de protoxyde d’azote. Un produit en vente libre, utilisé à des fins médicales ou pour les bonbonnes de chantilly, mais de plus en plus détourné à des fins récréatives : le gaz, hilarant provoque rires et effets hallucinatoires. Depuis quelques temps, partout en France, le phénomène semble à la mode et notamment chez les jeunes.