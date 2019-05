Aisne : des parents en conflit condamnés pour avoir abandonné leurs deux fils sur le trottoir

Des parents condamnés par la justice pour avoir abandonné leurs enfants. Les faits se sont produits dans la commune de Thiérache, dans l'Aisne, en mars 2018. Le quotidien l'Union rapporte que les deux parents, âgés de 30 et 25 ans et séparés depuis début 2018, étaient en désaccord avec le système de garde partagée de leurs enfants. Jusqu'à ce, qu'un jour, le père dépose ses fils de 4 et 6 ans chez leur mère... qui refuse de s'en occuper.





La mère de famille les raccompagne alors au domicile du papa, qui est alors absent. Les deux garçons sont laissés sous la pluie seuls, en pyjama, en possession de quelques affaires. Apeurés, les deux enfants pleurent. C'est une voisine qui tire la sonnette d'alarme en prévenant les gendarmes. "Elle les a déchargés comme des encombrants que l’on met devant chez soi en attendant le ramassage", a déclaré l'avocat Me Vignon devant le tribunal correctionnel de Laon, ce mercredi, rapporte l'Union.