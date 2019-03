Alcool au volant : un homme qui roulait avec 9 fois la dose autorisée convoqué par la justice

Il avait fini sa course dans un arbre du centre-ville d'Acigné non loin de Rennes. Les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves... Samedi 2 mars, un homme au volant de sa voiture avait été hospitalisé après un accident de la route sans gravité heureusement survenu aux alentours de 21 heures.





Les médecins qui l'ont ausculté ont pratiqué une prise de sang dont les résultats ont été révélés ce week-end par la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine. Le conducteur roulait alors avec 4,49 grammes d'alcool par litre de sang soit plus de neuf fois la limite autorisée qui est de 0,5 gramme par litre.