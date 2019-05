Alerte enlèvement : le petit garçon enlevé à Marseille retrouvé sain et sauf

Le petit garçon de deux ans enlevé dimanche après-midi à Marseille a été retrouvé sain et sauf, a annoncé le procureur de la République de Marseille. L'enfant se trouvait dans un hôtel de Valence, dans la Drôme, avec l'homme qui l'avait enlevé. Le petit garçon de 2 ans et 4 mois "va bien" selon Xavier Tarabeux, procureur de la République, qui a ajouté que l'alerte enlèvement était levée et que le petit garçon allait subir des examens médicaux. L'auteur du rapt, qui a des antécédents judiciaires, a été placé en garde à vue.





"C'est le veilleur de nuit de l'hôtel qui a vu l'alerte enlèvement à la télé et a appelé la police", a expliqué Xavier Tarabeux. Le procureur avait pris la décision, deux heures plus tôt environ, de diffuser une "alerte enlèvement" après la disparition de l'enfant avec un homme inconnu.





L'enfant a échappé à la vigilance de sa mère alors que cette dernière assistait à un office religieux dans une salle de prière évangélique de la Canebière quand l'enlèvement a eu lieu, vers 12h40 a précisé à la presse le procureur de Marseille Xavier Tarabeux. Il s'est alors "retrouvé dehors", a ajouté Xavier Tarabeux.