Alerte enlèvement déclenchée après le rapt d'un petit garçon de 2 ans à Marseille

L'enfant est quant à lui de type africain avec les yeux marron et des cheveux noirs crépus sur le dessus de la tête mais rasés sur les côtés, avec deux bandes plus rasées. Il est de corpulence mince et mesure 90 cm. Au moment des faits, il était habillé d'une chemise longue de couleur bleu clair à pois, d'un pantalon écru et de chaussures baskets noires et blanches, ainsi que d'un collier en argent.