Alerte enlèvement : la mère de Vanille en garde à vue, l'enfant de un an toujours recherchée

De type métisse, Vanille a des yeux noirs et des cheveux bruns foncés, courts et frisés. "Vanille, de sexe féminin, âgée de 1 an, de type métisse, mesurant 1m, yeux noirs, cheveux couleur brun foncé, courts et frisés, aurait été enlevée à Angers (Maine et Loire), 3 rue Lebas le 7 février 2020, vers 17H30", indique le dispositif Alerte enlèvement qui précisait que la mère, âgée de 40 ans, était susceptible de l'avoir enlevée.