Alerte enlèvement : le petit garçon enlevé à Marseille retrouvé sain et sauf à Valence, son ravisseur prétend être son père

Le petit garçon de deux ans enlevé dans l'après-midi du dimanche 5 mai à Marseille a été retrouvé sain et sauf, a annoncé le procureur de la République de Marseille dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai. L'enfant se trouvait dans un hôtel de Valence, dans la Drôme, en compagnie de l'homme qui l'avait enlevé. Le petit garçon de 2 ans et 4 mois "va bien" selon Xavier Tarabeux, procureur de la République, qui a ajouté que l'alerte enlèvement était levée et que le petit garçon allait subir des examens médicaux. LCI a d'ores et déjà appris qu'aucune violence n'avait a priori été commise contre lui. L'auteur du rapt, qui a des antécédents judiciaires, a été placé en garde à vue.





"C'est le veilleur de nuit de l'hôtel qui a vu l'alerte enlèvement à la télé et a appelé la police", a expliqué Xavier Tarabeux. Le procureur avait pris la décision, deux heures plus tôt environ, de diffuser une "alerte enlèvement" après la disparition de l'enfant avec un homme inconnu. Interviewé par LCI, ce dernier a fait son récit des faits : "C'est une cliente habituelle de l'hôtel, arrivée au même moment que ce monsieur, qui m'a prévenu. On a regardé sur internet, où j'ai pu voir l'annonce. J'ai pu voir le visage de l'enfant pour comparer un peu tout ça. J'ai ensuite contacté les services de police parce que c'était vraiment très ressemblant."