Vanille, 1 an, retrouvée morte à Angers : la personnalité de la mère au cœur de l’enquête

Nathalie Stéphan situe l'heure de la mort de sa fille à vendredi en milieu d'après-midi. Soit bien avant le déclenchement du dispositif alerte enlèvement qui a eu lieu samedi soir. Un dispositif qui a tout de même permis, d'après le procureur, de "retrouver le plus vite possible le corps de l'enfant" ainsi que la mère, découverte seule ce dimanche matin dans un hôtel de Nantes. Celle-ci aurait donné la mort à sa petite fille par "étouffement ou strangulation", aurait-elle avoué aux enquêteurs. La garde à vue de Nathalie Stéphan se poursuit pour "meurtre sur mineur par ascendant". Elle encourt la prison à perpétuité. "Le mobile de la mère sera la deuxième partie de la garde à vue", a indiqué le parquet à BFM.

"La mère qui présente des troubles psychiatriques importants (...) a donné très peu d'explications" quant à son geste, a précisé le procureur. Car c'est désormais la personnalité de Nathalie Stéphan, 39 ans, qui est au cœur des interrogations des enquêteurs. "Vont débuter les investigations médicales (...) afin d'en savoir un peu plus sur son état psychiatrique", a confirmé Eric Bouillard. Par le passé, la mère avait déjà tardé à rendre un enfant mais n'avait pourtant jamais "eu de marque de violence", selon le procureur. Ayant connu "un épisode suicidaire il y a plusieurs mois", Nathalie Stéphan est contrainte à suivre un traitement médical.

À sa naissance, Vanille avait été confiée à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et placée dans une famille d'accueil par le juge pour enfants. Sa mère était hébergée depuis un an au centre maternel d'Angers, un foyer pour femmes enceintes et mères isolées, où elle pouvait accueillir régulièrement sa fille : "Cette semaine, c'est 48 heures qui était prévus avec un aménagement du temps très libre", a détaillé Eric Bouillard. L'alerte de la disparition de la petite fille avait été donnée vendredi en fin de journée après que celle-ci n'avait pas été ramenée à l'heure prévue. La mère avait quitté le foyer vendredi à 11h et aurait dû ramener sa fille à 17h30 à sa référente de l’aide sociale à l'enfance.