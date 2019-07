Allier : un homme, soupçonné d’avoir tenté d’enlever des enfants chez eux la nuit, interpellé

Ce mardi 16 juillet pourrait bien avoir marqué la fin d’une traque longue de plusieurs années pour les enquêteurs de la police judiciaire de Clermont-Ferrand et de l'office central de répression de la violence aux personnes (OCRVP). Car l’homme qui a été interpellé ce jour-là pourrait bien être celui qu’ils recherchent activement depuis 2015, comme le révèle le site du Parisien ce jeudi. Interpellé et placé en garde à vue, le suspect a en effet été confondu par son ADN, ce qui a conduit à sa mise en examen au tribunal de grande instance de Cusset ce jeudi pour tentative de viol, enlèvement de mineur de 15 ans, violation de domicile et tentatives de violation de domicile.