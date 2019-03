Alpes-de-Haute-Provence : l'homme soupçonné d’avoir incendié une gare SNCF placé en détention provisoire

BREXIT





Les députés britanniques ont massivement voté contre un report du Brexit susceptible de permettre la tenue d'un second référendum sur la sortie de l'Union européenne.





334 députés se sont prononcés contre cet amendement, et 85 pour. Un vote qui survient alors que le Brexit doit intervenir dans 15 jours, et alors que la Chambre des Communes britannique a rejeté l'accord négocié par Theresa May avec l'Union européenne.