Disparus depuis un mois, qu'est-il arrivé à Julien et Gabriel ?

Originaires du village de Malves-en-Minervois, non loin de Carcassonne (Aude), Julien Boumlil et Gabriel Ferchal sont aujourd'hui toujours introuvables. Les deux amis d'enfance, respectivement âgés de 25 et 26 ans, se sont rendus dans les Alpes-de-Haute-Provence en voiture l'après-midi du 3 décembre. Ce jour là, Ils y rejoignent une connaissance, échangent durant quelques heures puis reprennent la route.

La deuxième étape de leur périple ? Pertuis, dans le Vaucluse, 70km plus au Sud. C'est là que vit un ami d'enfance de Julien, mais c'est aussi dans ce secteur que l'on perd la trace des deux compères. L'un de leurs téléphones portables a cessé d'émettre à 00h46 à proximité de la commune de Rognes, non loin de Pertuis. Depuis, plus aucune nouvelle du duo. Leurs cartes bancaires n'ont pas été non plus utilisées depuis cette date.