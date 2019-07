Alpes-Maritimes : un enfant de dix ans foudroyé

Vers 8h40 du matin, ce dimanche 7 juillet 2019, un petit garçon de dix ans a été foudroyé dans l'eau. Il était en pleine baignade lorsque l'orage a soudainement éclaté. L'impact a eu lieu au Golfe-Juan, dans les Alpes-Maritimes et la victime a vite été prise en charge par les pompiers pour le transporter à l'hôpital Lenval à Nice. Les pompiers rappellent les consignes de prudence en cas d'orage.



