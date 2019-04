Alsace : un nouveau-né abandonné devant un restaurant, plusieurs personnes interpellées

Le maire de la commune, lui, a dénonce un acte "inhumain". "Je souhaite qu’on retrouve les parents et qu’ils soient punis, a déclaré le maire de Huttenheim, Jean-Jacques Breitel, à L'Alsace. Ce qu’ils ont fait, c’est tout à fait condamnable. De pareils faits, on entend parler, on ne peut pas imaginer que cela puisse arriver chez soi..."





L'enquête a été confiée par le parquet de Strasbourg aux brigades de Benfeld et de Sélestat. Des prélèvements ADN ont été réalisés sur le bébé et les gendarmes ont interrogé les riverains pour tenter d'identifier la mère. La commune n'est pas équipée de caméras de vidéosurveillance. Un appel à témoins a été lancé et toute personne disposant d'informations peut en faire part aux enquêteurs des gendarmeries de Sélestat ou de Benfeld au 03 88 74 40 42.