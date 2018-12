Amnesty international s'inquiète des violences policières lors du mouvement des gilets jaunes

Et si les violences policières avaient été plus nombreuses que celles commises par les Gilets jaunes ces dernières semaines ? C'est en substance ce que met en avant une enquête publiée ce lundi 17 décembre par l'ONG Amnesty International. Pour elle, les forces de l'ordre ont eu un "usage excessif de la force lors des manifestations des Gilets jaunes".





Si l'ONG concède que la tâche des policiers et des CRS est délicate lors de tels rassemblements, il faut "respecter le droit français". Et ce en précisant que les policiers ont "le devoir de maintenir l'ordre public et ne peuvent recourir à la force que lorsque cela est strictement nécessaire".

Or selon elle, les autorités n'ont pas "exprimé d'inquiétudes concernant le recours excessif à la force par des policiers, qui doit faire l'objet d'une enquête indépendante, impartiale et efficace", en signalant tout de même qu'elle avait condamné "de manière tout à fait légitime" les actes de violence commis par les manifestants.