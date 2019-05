Adolescent de 15 ans abattu dans le Nord : son cousin arrêté et placé en garde à vue

"Yvanson se trouvait chez lui, en train de jouer dans sa chambre, déroule Tatiana, la tante de la victime, ce vendredi dans les colonnes du Parisien. Dans un premier temps, ce voisin a sonné à l’appartement et la petite sœur d’Yvanson a ouvert. Il n’a rien dit et il est revenu quelques minutes plus tard avec ses deux complices cagoulés (le cousin ne l'était pas, ndlr). Cette fois, c’est Yvanson qui a ouvert la porte. Il a tenté de la refermer, avec l’aide de sa mère, mais en vain. Les agresseurs ont utilisé de la bombe lacrymogène et l’un d’eux a tiré par l’entrebâillement de la porte. Mon neveu a été touché à la tête. Il est mort dans les bras de sa mère." Et sous les yeux de ses trois petits frères et sœurs.