Animaux massacrés dans une ferme pédagogique : quatre adolescents mis en examen

Ils ont entre 16 et 18 ans. Quatre adolescents soupçonnés d'avoir tué des animaux dans une ferme pédagogique de Méry-sur-Seine (Aube) en marge d'une soirée ont été mis en examen, rapporte l'AFP ce vendredi. Trois ont été placés sous contrôle judiciaire et le quatrième en centre éducatif fermé.





Selon le quotidien L'Est éclair, l'interpellation mardi dernier de l'un des mineurs aurait permis, suite à une perquisition, de trouver une paire de chaussures sur laquelle se trouvaient des plumes de volatiles. Des empreintes relevées sur des canettes trouvées non loin de la ferme et des conversations téléphoniques auraient mené les enquêteurs vers trois autres jeunes Aubois.