Annecy : incendie en cours à l’hôtel de ville

Des flammes dévorent l'hôtel de ville d'Annecy, ce jeudi 14 novembre. Un incendie a éclaté dans une "armoire électrique" du bâtiment. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place, une quinzaine de véhicules et une quarantaine de soldats du feu seraient actuellement engagés sur ce sinistre. A ce stade "aucun blessé" n'est à déplorer, assure la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué.

Selon la préfecture de Haute-Savoie, le personnel de la mairie, le public et les enfants de l'école et de la crèche voisine, sur le quai Jules Philippe, ont été "évacués et mis en sécurité".