Interdiction de la méthode "d'étranglement" : des policiers appellent à la grève des interpellations

"La révolte policière n'est pas loin", selon le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT Denis Jacob. Dans un contexte tendu, alors que des milliers de personnes manifestent régulièrement pour dénoncer les violences policières et le racisme de certains agents, les équipes sont à bout, selon les syndicats. Les gardiens de la paix n'ont pas non plus digéré les annonces de Christophe Castaner lundi. Le ministre de l'Intérieur avait indiqué que "la méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie".