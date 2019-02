Antisémitisme : les actes et menaces ont bondi de 74% en France en 2018

Les 1er, 4e, 13e, et 18e arrondissements sont concernés. Une série de signalements ont été faits entre le samedi 9 février 2019 et ce lundi après que plusieurs inscriptions antisémites ont été découvertes dans la capitale. La première avait été relevée samedi matin, sur la devanture du magasin Bagelstein sur l'île Saint-Louis dans le 4e arrondissement. Sur la vitre de l'enseigne, le mot "Juden" ("Juifs" en allemand) en énorme et en jaune.





Une inquiétante série qui s'inscrit dans un contexte préoccupant : selon un bilan communiqué à TF1 et LCI par le ministère de l'Intérieur, les actes et menaces antisémites ont explosé en France, en hausse de 74% en 2018.